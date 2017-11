Verónica Montes disfruta ser una villana cómica

* Su personaje “Kika Braun” aparecerá en “Papá a toda madre” este 14 de noviembre.

México.- La actriz peruana Verónica Montes expresó su gratitud por poder personificar a la simpática villana “Kika Braun” en la telenovela “Papá a toda madre”, cuyo personaje aparecerá por primer vez en la trama este 14 de noviembre por el canal Las Estrellas.

“Braun” llegará a la historia para poner en aprietos a “Mauricio López” (Sebastián Rulli) y a Renée Sánchez” (Maite Perroni), pues será la tercera en discordia en la pareja, y con sus ocurrencias intentará separarlos.

“Me encantó la historia, fue increíble la noticia porque siempre quise trabajar en Televisa y sobre todo con un personaje tan gracioso como el de ‘Kika’ fue totalmente un reto actoral, estoy disfrutando mucho el personaje.

“Va a entrar para hacer el desorden y está muy bueno, además de que es muy diferente a todas las producciones que usualmente se hacen en la televisión, la villana siempre entra al principio y siempre hay problemas y aquí no”, expresó la actriz en entrevista con Notimex.

Del personaje, expresó que le gustó por ser una villana, pero también porque le dio la oportunidad de hacer comedia; en la historia, “Braun” personifica a una youtuber que además es una empresaria muy famosa.

“Tiene un pasado demasiado duro que después lo van a conocer y por eso llega a ver a ‘Mauricio’ de quien se enamora y cae de nuevo en sus redes y ya empieza a hacer el pleito con el personaje de Maite Perroni.

“Al principio tiene una capa muy gruesa que le hace ser otra persona, pero en el fondo ella ni siquiera sabía de la nobleza que puede tener, ella tiene unos cambios muy grandes y es un reto porque es comedia, ella es venezolana y yo peruana y se me hizo complicado pero muy divertido”, agregó.

La telenovela cuenta la historia de cuatro papás de diferentes generaciones y estratos socioculturales, que se enfrentarán a una cara desconocida de la paternidad a partir de un obligado cambio de roles con las madres de sus hijos.

“La temática es como en la vida real, las mujeres ya no se quedan en la casa, ya no están ahí cuidando siempre a los hijos, el papel ha cambiado y ahora los hombres se quedan a cuidar a los hijos, a lavar la ropa, a atender a la casa y la mujer sale a trabajar, la telenovela quiere enseñar eso también, que hombres y mujeres pueden hacerse cargo de los mismos trabajos”, refirió. Además de Montes, en la telenovela participan Raúl Araiza, Verónica Jaspeado, Juan Carlos Barreto, Michelle González, Sergio Mur, Ana La Salvia, Raúl Coronado y Andrés Zuno.