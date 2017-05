Vetan a Sharapova en Roland Garros

* La tenista rusa no recibió invitación al torneo pues existen

invitaciones para regresos tras lesiones,

pero no para regresos después de una sanción por dopaje.

París, Fra.- La tenista rusa María Sharapova estará ausente del torneo Roland Garros 2017 luego que no recibió invitación vía “wildcard” por parte de la Federación Francesa de Tenis (FFT), después de su regreso tras una sanción por dopaje.

Bernard Giudicelli, presidente del organismo, fue el encargado de anunciar la decisión luego de la publicación de la lista con los participantes que recibieron el pase directo al cuadro principal del abierto francés. “No puedo privarle de los títulos logrados, pero no puedo otorgarle la invitación solicitada. Sí existen invitaciones para regresos tras lesiones, pero no para regresos después de una sanción por dopaje. Le corresponde a ella retomar esos títulos”, señaló Giudicelli en un video mensaje.

“Lo siento mucho por María y por sus fans. Seguro están muy decepcionados, pero es mi responsabilidad y mi misión, proteger los altos estándares de competencia en este deporte sin que quede duda alguna sobre los resultados”, añadió.

Sharapova, quien ya ganó el Roland Garros en dos ocasiones, regresó a la actividad de la Asociación Femenil de Tenis (WTA) el pasado 26 de abril en el Abierto de Stutgart tras una suspensión de un año por ingerir Meldonio, sustancia prohibida que admitió haber tomado por años antes de ser considerada ilegal.

La negativa para engalanar el torneo francés permitirá a la tenista rusa, exnúmero uno del mundo, enfocar su juego y su preparación para el que quizá pueda ser su primer Gran Slam del 2017 en Wimbledon.