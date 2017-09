Videgaray reitera su apoyo a “dreamers”

* El gobierno de México no se limitará a abrirles las puertas y

Los Ángeles.- El secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, elogió aquí a los migrantes conocidos como “dreamers” y afirmó que, de ser deportados por Estados Unidos, su país ganaría y sería “extraordinariamente afortunado” por recibirlos.

“Estamos hablando de muchachos con una gran formación, talentosos, disciplinados, que cumplen con la ley y tienen educación, en la mayoría de los casos”, resaltó el canciller mexicano en el Consulado de México en Los Ángeles, donde se abrirá una bolsa de trabajo para ellos.

“A cada dreamer (soñador) que regrese, México lo recibirá con los brazos abiertos”, subrayó en rueda de prensa el diplomático mexicano, quien destacó las aportaciones de los migrantes llegados a Estados Unidos cuando eran niños.

“El 70 por ciento tiene carreras universitarias y hace todos los días una gran contribución a la sociedad, a la economía y a la cultura de Estados Unidos”, por ello, consideró que los llamados “dreamers” son “un tesoro”.

Videgaray expuso que México, en cooperación con el sector privado y sociedad civil, se prepara para recibir a los “dreamers” en caso de ser necesario, a fin de ofrecerles oportunidades de educación, revalidación de estudios, bolsa de trabajo, créditos y servicios de salud.

No obstante, el canciller -quien realiza una visita de dos días a California- se comprometió a luchar con mecanismos diplomáticos para que dichos migrantes puedan quedarse en Estados Unidos a cumplir sus sueños y anhelos.

Consideró que sería una pérdida para Estados Unidos “de pronto enviar al extranjero esta cantidad de talento, de energía, de creatividad, de capital humano. Pero aquí el debate no es qué país gana, sino qué quieren los dreamers, dónde están sus anhelos y sus deseos, y que la mayoría se quiere quedar aquí”.

“Por lo tanto, el gobierno de México no se limitará a abrirles las puertas y facilitar el regreso de quienes quieran o tengan que regresar. El esfuerzo del gobierno de México está también en apoyarles a cumplir sus sueños de permanecer en el país en el que han crecido, que conocen, donde están su vida y su entorno”, aseguró.