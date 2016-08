Voy a consagrarme: Amalia Pérez

* La multimedallista mexicana encabeza

delegación paralímpica a Río 2016.

México.- La halterista Amalia Pérez, multimedallista paralímpica, encabezó la salida del primer grupo numeroso de la delegación mexicana que viajó a los Juegos Paralímpicos Río 2016.

La ganadora de medalla de plata en levantamiento de pesas en Sydney 2000 y Atenas 2004, así como del oro en Beijing 2008 y Londres 2012, compartió que viaja tan emocionada como la primera vez que compitió en una justa veraniega.

“Voy muy emocionada, como si fueran mis primeros juegos; esta es una quinta participación muy pesada y también anhelada, sé que soy una de las participantes a vencer.

Espero que esta no sea la excepción con las marcas y me siento muy fuerte y segura ante las chinas y nigerianas y voy el todo por el todo”, aseguró.

Luego enfatizó que “voy a consagrarme. Estos quintos juegos los vivo diferente porque la experiencia me da tranquilidad y aunque la cuestión física ha mermado, además de algunas lesiones que he superado, me siento potente”. Dijo que “no sé si será mi despedida porque sigo disfrutando y preparándome y si es la última participación la voy a dejar en lo más honroso”.

Otro que subió al avión en el aeropuerto capitalino rumbo a territorio Paralímpico es José de Jesús Castillo, también de levantamiento de pesas, quien indicó que “nosotros estamos acostumbrados a traer siempre buenos resultados porque estamos acostumbrados a competir en el más alto nivel mundial”.

El competidor, quien tiene su mejor marca personal en 230 kilogramos levantados, en la categoría de hasta 97 kilogramos, competirá el martes 13 de septiembre y desde hoy se siente ansioso por estar en la prueba, en sus terceros Juegos Paralímpicos.

El veracruzano Eliezer Gabriel Benaventura, de 18 años, está más que entusiasmado por competir en su primera cita veraniega en lanzamiento de jabalina, porque “he soñado con esta competencia”. El mexiquense Eric de Santos Espinosa, de 26 años de edad, va a competir en lanzamiento de disco y se siente orgulloso porque va a ser el primer mexicano en acción en Río 2016.

“Yo abro el telón y estoy contento por ello y voy a pelear el podio. Siento nervios por abrir la participación de los mexicanos. Siento ansiedad por competir”, declaró sentado en su silla de ruedas, en la cual realizó un campamento en el Puerto de Veracruz.