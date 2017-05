Ya acabamos con el PAN: JZ

* Candidato del PRD recibe respaldo de Nueva Izquierda y se enfila para ir por Morena y el PRI.

Guadalupe DE LA CRUZ

«En esta primera etapa, en efecto, ya acabamos con el PAN y ahora vamos por Morena y el PRI».

Fueron palabras del candidato del PRD a la gubernatura del Estado de México de visita en Villa de Allende donde más de 20 mil mexiquenses lo recibieron y expresaron su simpatía, donde les dio a conocer su plataforma en un ambiente de entusiasmo.

Zepeda Hernández señaló que su gobierno creará las condiciones necesarias para el desarrollo económico de la región, especialmente de la agricultura y las artesanías.

«Es falso que el gobierno pueda crear empleos, pero lo que sí podemos hacer es ayudar a la gente a comercializar sus artesanías por ejemplo».

Juan Zepeda destacó que pese a que la región tiene más de 150 mil habitantes no cuenta con escuelas de educación superior, por ello «les vengo a plantear un proyecto para crear las condiciones necesarias para que nuestros jóvenes puedan ir a la universidad, uno de los 10 campus universitarios que se van a construir estará en Villa de Allende».

Por otra parte el candidato del PRD al gobierno mexiquense dijo que tiene la voluntad de que los 125 municipios de la entidad progresen y lleguen a buen puerto, haciendo todos un equipo.

Por ejemplo comentó que San José del Rincón tiene el estándar de vida de un país africano en comparación con Metepec que goza de una vida de país europeo, marcadas diferencias. El candidato perredista refirió que será necesario trabajar en equipo, «las propuestas que he planteado están debidamente sustentadas y no son ninguna fantasía, las hemos consultado con especialistas para poder darselas a conocer a los mexiquenses».

«San José del Rincón es el municipio que tiene el menor índice de desarrollo humano, según los estándares de la ONU con 0.422, mientras Metepec saca el doble pues tiene un estándar de vida de un país europeo».

Zepeda Hernández mencionó que es ahí donde le tienen que echar ganas, «sólo tenganme paciencia porque yo sí tengo la voluntad de que todos los municipios lleguen a buen puerto».

Por otra parte el abanderado del Sol Azteca hizo un llamado a los panistas, perredistas, petistas, priístas y demás indecisos para que se unan al voto útil, «porque la mejor opción es el PRD, ya demostramos que podemos hacer las cosas y soy el único candidato al que no le han imputado nada».