Yáñez reparte plazas

Guadalupe de la Cruz

*Abanderado del PT dice que dará trabajo en su gabinete a

Alfredo del Mazo, Josefina Vázquez, Delfina Gómez y Juan Zepeda.

Óscar González Yáñez, candidato del Partido del Trabajo a la gubernatura del Estado de México, dijo que de ganar a la contienda electoral del próximo 4 de junio, los cuatro candidatos, tanto del PRI, PRD, PAN y MORENA, sin duda tendrían cabida en su gabinete, pero no sería benévolo con ellos.

“Sin problema habría cabida para los candidatos, pero no seríamos muy benévolos, por ejemplo, Delfina me da para supervisora de zona; Juan Zepeda para subcomandante para la policía regional; Alfredo del Mazo me da para diputado federal y Josefina Vázquez Mota como para que le haga discursos a Ricardo Anaya, ósea que nadie pasó, nadie estaría contratado”.

González Yáñez indicó que se jacta de ser el candidato que más conoce la entidad mexiquense y de tener la mejores propuestas, “pues cómo pretenden gobernar un estado si ni lo conocen”.

Asimismo, el abanderado petista señaló que tiene problema para pasar por el polígrafo, “entiendo que están buscando que nadie mienta y creo que en el caso de ellos cuatro se le va a mover mucho, “todo parece indicar que estamos en el tipo de cuestionamientos como aquel que decía ‘te lo firmo, te lo cumplo y ante notario público’, si no podemos hacer propuestas serias sin tener que involucrar al electorado, por qué empeñarse en este tipo de cuestionamientos, pero claro que le entramos”.

“Mis compañeros candidatos están buscando al tuerto en el país de ciegos y lo que nosotros queremos es que se busquen las propuestas más adecuadas para beneficio de los mexiquenses”.

Finalmente, González Yáñez señaló que ninguno de sus contrincantes tiene propuestas serias para el Estado de México, por ejemplo -dijo- yo estoy proponiendo que las carreteras se bajen a la mitad, así como que desaparezca la tenencia para que todos los autos que se están yendo a Morelos, a la Ciudad de México paguen tenencia acá, pues es mejor ampliar la base de contribuyentes que aumentar la tenencia.